Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der sentix Risk Return -A- (ISIN DE000A2AMPE9/ WKN A2AMPE, R-Tranche) hat sich erfreulich entwickelt, so Manfred Hübner, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management.Mit neuen Allzeithochs habe der Fonds bereits im November 2020 die Corona-Krise hinter sich gelassen. Es zeige sich immer wieder, dass Marktverwerfungen außergewöhnliche Gelegenheiten bieten würden - gerade dann, wenn das Fondskonzept auf derartige Ausverkaufssituationen spezialisiert sei. Der Fonds nutze "schlechte Stimmungen" zum günstigen Einstieg. Ein Investment werde dann oft überproportional belohnt! Die Entwicklung im Fondspreis unterstreiche die Qualität der Strategie - gerade im Vergleich zur klassischen Aktienanlage. Die quälenden Fragen um Ausstieg oder Wiedereinstieg bei globalen Aktien beantworten wir für Sie: Konträr, konsequent und erfrischend anders, so die Experten von sentix Asset Management. ...

