Die Wiener Börse hat am Montagvormittag leichte Abgaben verzeichnet. Gegen 9.50 Uhr verlor der ATX 0,15 Prozent auf 3.566,69 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,19 Prozent auf 1.803,79 Einheiten nach. Die Meldungslage am heimischen Börsenparkett blieb dabei am bisherigen Handelstag noch sehr dünn.Bereits vor Handelsstart wurden Konjunkturdaten aus Deutschland veröffentlicht. Im Juni hat ...

