Am Mittwoch gibt es die 10. Ausgabe der SF Online-Konferenz, der wichtigsten und größten Mining-Konferenz in Deutschland. Diesmal stehen 8 Mining-Unternehmen im Fokus, die Projekte in Europa entwickeln. Als Experten sind der Fondsmanager Peter Vermeulen und Gold-Urgestein Brien Lundin dabei. Alle Vorträge werden simultan ins Deutsche übersetzt.

Europas interessanteste Rohstoff-Projekte

Am kommenden Mittwoch (11.8.21) gibt es ab 15 Uhr deutscher Zeit die 10. Ausgabe der SF Online-Konferenz. Diesmal stehen Rohstoff-Unternehmen im Fokus, die Projekte in Europa entwickeln. Mit dabei ist beispielsweise Adriatic Metals, deren Aktie erst jüngst ein neues Allzeithoch markierte. Daneben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...