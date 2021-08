Der neue "Whitechapel"-Tensor-Chip, der zunächst in den Pixel-6-Modellen zum Einsatz kommen wird, ist wohl weniger Google als Google bislang andeutet. Es handle sich dabei um einen angepassten Exynos-Chip von Samsung. Mit dem Pixel 6 und 6 Pro will Google endlich in die Riege der High-End-Smartphone-Hersteller aufsteigen. Ein Ziel, das der Konzern seit dem ersten Pixel verfolgt, aber bislang nie ganz erreichen konnte. Um dem jetzt näherzukommen, setzt der Hersteller unter anderem auf neue Kameras und weitere Top-Specs - aber vor allem soll der eigene Tensor-Chip dabei helfen. Vollständig in Eigenregie ist das...

