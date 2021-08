Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den Druck auf Führungskräfte in Deutschland und Europa deutlich erhöht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Industrieversicherers QBE. Abzulesen sei dies auch an der gestiegenen Nachfrage nach D&O-Versicherungen. Auch wenn sich die Wirtschaft scheinbar gut mit der neuen, infolge der Corona-Pandemie entstandenen Normalität arrangiert, erhöhen die Auswirkungen der Pandemie den Druck auf Führungskräfte in Deutschland und Europa ganz deutlich. Das zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...