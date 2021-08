Der Dax macht weiterhin Druck auf der Oberseite. Der Index bewegt sich in erweiterter Reichweite zu den 16.000 Punkten. Ein Vorstoß in Richtung dieser psychologisch interessanten und möglicherweise auch richtungsweisenden Marke scheint jederzeit möglich zu sein. In interessanten Chartkonstellationen bewegen sich derzeit auch unsere beiden heutigen Protagonisten BASF und Bayer. Insbesondere die Bayer-Aktie musste jedoch zuletzt Federn lassen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...