BioNTech wird in wenigen Stunden die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vorlegen. Der US-Partner Pfizer hat bereits vor zwei Wochen seine Bücher geöffnet und die Umsatzprognose für den Corona-Impfstoff Comirnaty angehoben. DER AKTIONÄR erwartet vom Mainzer Biotechnologie-Unternehmen BioNTech ebenfalls starke Zahlen und hat ausgerechnet, was Anleger erwarten können.Im zweiten Quartal trieben die weltweiten Impfkampagnen, in denen Comirnaty eine wichtige Rolle spielt, das Wachstum von Pfizer kräftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...