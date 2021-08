München (ots) -Wiedersehen im Johannes-Thal-Klinikum (JTK): Die ARD-Weekly "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" kehrt am 12. August aus der Sommerpause zurück. Für die Fans hat das Warten ein Ende: Sie können sich auf gute Bekannte, packende Geschichten und neue Gesichter freuen - immer donnerstags um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/in-aller-freundschaft-die-jungen-aerzte/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2luLWFsbGVyLWZyZXVuZHNjaGFmdC1kaWUtanVuZ2VuLWFlcnp0ZQ/). Gleich in der ersten Folge kehrt Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne) ans JTK zurück - als Facharzt und neuerdings auch mit Doktortitel. Auch Dr. Franziska Ruhland (Gunda Ebert) ist wieder da, sie vertritt Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa) und nimmt Assistenzarzt Mikko Rantala (Luan Gummich) unter ihre Fittiche - nicht, ohne ihn sofort richtig zu fordern.Bald bekommt das Team im JTK Zuwachs: Lion Wasczyk wird als Assistenzarzt Florian Osterwald im Herbst erstmals zu sehen sein. Auch Isabella Krieger als Assistenzärztin Viktoria Stadler gehört bald zu den "jungen Ärzten". Noch geheim ist, welche Rolle Katja Weitzenböck ("Die Albertis", "Shalom, meine Liebe" u.a.) übernimmt, wenn sie bei den "jungen Ärzten" ihr Debüt gibt ...Das kommt auf das Team im JTK zu: Dr. Annika Rösler (Paula Schramm) ist auf Stippvisite (Folge 260). Die Ärzte freuen sich, wieder einmal mit ihrer ehemaligen Kollegin zusammenzuarbeiten - bis auf Dr. Matteo Moreau (Mike Adler). Aus der Sachsenklinik ("In aller Freundschaft") kommt Dr. Kai Hofmann (Julian Weigend): Er soll die Arbeit von Julia Berger (Mirka Pigulla) und Dr. Ben Albeck (Philipp Danne) unter die Lupe nehmen. Das schürt den Konkurrenzkampf zwischen den beiden um die Oberarztstelle am JTK, die neu zu vergeben ist (Folge 261). Auch Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt), die Verwaltungsleiterin der Sachsenklinik, hat ihren Besuch in Erfurt angekündigt ... (Folge 270)"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund und Marc Minneker. Die Redaktionsleitung hat Johanna Kraus (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).Weiterhin in den Hauptrollen zu sehen sind Sanam Afrashteh, Elisa Agbaglah, Christian Beermann, Horst Günter Marx, Stefan Ruppe und Milena Straube. Regelmäßig zu Gast im Johannes-Thal-Klinikum sind Darsteller aus "In aller Freundschaft" wie Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Arzu Bazman, Thomas Rühmann, Udo Schenk oder Thomas Koch.www.daserste.de/diejungenaerztePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt: PR, Petra Grete Schmidt, Julia Radonjic, Tel. 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.dewww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4989042