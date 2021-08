Unsere letzte Kommentierung zu Jazz Pharmaceuticals überschrieben wir am 20.07. mit "Nun gilt es!". Unsere letzte Kommentierung zu Jazz Pharmaceuticals überschrieben wir am 20.07. mit "Nun gilt es!". Zum damaligen Zeitpunkt stand die eminent wichtige Unterstützung bei 170 US-Dollar im Fokus. So hieß es unter anderem "[…] Sollte es für die Aktie signifikant unter die 170 US-Dollar gehen, wäre das in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...