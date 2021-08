Berlin (ots) - Die Heilpraktikerin und Körpertherapeutin Heike Hessler ist bereits seit dem Jahre 2009 in eigener Praxis tätig. Heike Hessler ist es wichtig, ihre Patienten von einem ganzheitlichen Standpunkt aus zu beraten und zu therapieren. Es gilt, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern die Selbstheilungskräfte eines Patienten so zu aktivieren, dass der Organismus in der Lage ist, sich selbst zu heilen. Durch ungesunde Lebensweise mit Fehlernährung, Stress, Genussmittelmissbrauch und Bewegungsarmut kommt es häufig dazu, dass die Selbstheilungskräfte überfordert werden, in der Folge entstehen vegetative Störungen, welche dann auch zu manifesten Krankheiten werden können.Gerade falls Sie auf der Recherche nach "Arthrose Schmerztherapie Berlin Prenzlauer Berg" sind, haben Sie mit Heilpraktikerin Heike Hessler den goldrichtigen Partner gefunden.Die Heilpraktikerin und Körpertherapeutin Heike Hessler (https://www.heikehessler.de/) legt deshalb in ausführlichen Anamnesegesprächen viel Wert darauf, ihre Patienten und deren Lebensgeschichten gut kennenzulernen, um eine individualisierte Therapie zu entwickeln. Auch seelische Aspekte sind der Heilpraktikerin Heike Hessler bei Diagnose und Therapie sehr wichtig. Denn es darf nicht übersehen werden, dass Emotionen gerade in schwierigen Lebenssituationen eine große Rolle spielen und ebenfalls als Krankheitsauslöser infrage kommen können. Außerdem gibt es inzwischen viele wertvolle Erkenntnisse durch Langzeitstudien über die Zusammenhänge von negativen Emotionen und eines geschwächten Immunsystems. Genau an dieser Stelle setzt die Heilpraktikerin und Spezialistin für Arthrose Schmerztherapie Heike Hessler mit ihren naturheilkundlichen Therapien an, um den Patienten umfassend wieder zu mehr Gesundheit und Lebenszufriedenheit zu verhelfen.Für Heike Hessler als Heilpraktikerin kommt darüber hinaus der Darmgesundheit eine entscheidende Rolle zu. Denn ein gesunder Darm gilt in der Naturheilkunde als unbedingte Voraussetzung für die optimale Steuerung des Hormon- und Nervensystems und auch der Selbstheilungs- und Abwehrkräfte eines Menschen. Mithilfe der ganzheitlichen Therapieverfahren der sogenannten Traditionellen Europäischen Medizin ist es unter anderem möglich, eine Darmsanierung durchzuführen, was bereits in den meisten Fällen zu einer umfangreichen Besserung des Wohlbefindens und der Gesundheit führt. Die Heilpraktikerin Heike Hessler (https://www.heikehessler.de/) bietet in ihrer Praxis auch die Biomolekulare Vitorgan Therapie als zertifizierte Expertin an. Die Praxisführung ist ganz bewusst ökologisch und umweltorientiert gehalten, sodass sich die Patienten während ihres Aufenthaltes in den Praxisräumlichkeiten besonders wohl fühlen und ein Klima zum Gesundwerden entsteht.Die Heilpraktikerin und Spezialistin für Arthrose Schmerztherapie Heike Hessler lehnt die Schulmedizin natürlich nicht ab, setzt sich aber leidenschaftlich dafür ein, dass zum Wohle der Patienten Schulmedizin und Naturheilkunde eng zusammenarbeiten sollen. Ebenfalls bewährte naturheilkundliche Behandlungsformen, welche in der Praxis von Heike Hessler zum Einsatz kommen sind beispielsweise Neuraltherapie, Blutegelbehandlung, Fußreflexzonentherapie, verschiedene Infusionen, Injektionen sowie eine umfangreiche Labordiagnostik, auch zur Erfolgskontrolle einer Therapie. Darüber hinaus werden in der Naturheilpraxis von Heike Hessler in Berlin Prenzlauer Berg Bewegungstherapien, autogenes Training sowie die Körperarbeit nach Marion Rosen praktiziert. Damit sich Klienten und Interessierte einen ersten Eindruck von der Therapeutin Heike Hessler und den angebotenen Diagnose- und Therapiemöglichkeiten verschaffen können, ist das Erstgespräch mit einer Dauer von etwa 15 Minuten kostenlos. Termine können über die Internetpräsenz der Naturheilpraxis Heike Hessler jederzeit unkompliziert auch online gebucht werden.Mehr Information, auch zum Themenkreis "Arthrose Schmerztherapie Berlin Prenzlauer Berg", erlangen Sie unter https://www.heikehessler.de/Pressekontakt:Heike HesslerTel.: 03040574900Mail: hp@heikehessler.deOriginal-Content von: Heike Hessler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157733/4989071