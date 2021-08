DGAP-Ad-hoc: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Vertrag

Greiffenberger AG: J.N. Eberle & Cie. GmbH erhält großvolumige Rahmenaufträge



09.08.2021 / 12:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



J.N. Eberle & Cie. GmbH erhält großvolumige Rahmenaufträge



Augsburg, 9. August 2021 - Die J.N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg ("Eberle"), eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Greiffenberger AG (die "Gesellschaft"), hat heute

zusätzliche großvolumige Rahmenaufträge über die Lieferung von Bandstahl- und

Sägeprodukten von einem Kunden angenommen, mit dem die Eberle schon seit Jahren eine

Geschäftsbeziehung unterhält. Diese Ausweitung der Geschäftsbeziehung führt in den

Geschäftsjahren 2022 und 2023 voraussichtlich zu einem jährlichen Umsatzanstieg zwischen

15 und 20 Millionen Euro.



Zur Erfüllung des Großauftrags wird die Eberle signifikant in ihren Maschinenpark investieren.



Kontakt für Rückfragen: Greiffenberger AG Martin Döring Vorstand Eberlestraße 28 86157 Augsburg Tel.: 0821/5212-261 Fax: 0821/5212-275 martin.doering@greiffenberger.de

Augsburg, 9. August 2021 - Die J.N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg ("Eberle"), einehundertprozentige Tochtergesellschaft der Greiffenberger AG (die "Gesellschaft"), hat heutezusätzliche großvolumige Rahmenaufträge über die Lieferung von Bandstahl- undSägeprodukten von einem Kunden angenommen, mit dem die Eberle schon seit Jahren eineGeschäftsbeziehung unterhält. Diese Ausweitung der Geschäftsbeziehung führt in denGeschäftsjahren 2022 und 2023 voraussichtlich zu einem jährlichen Umsatzanstieg zwischen15 und 20 Millionen Euro.Zur Erfüllung des Großauftrags wird die Eberle signifikant in ihren Maschinenpark investieren.Kontakt für Rückfragen: 09.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de