Hansestadt Uelzen (ots) - Im Rahmen des diesjährigen Kultursommers plant der Eigenbetrieb Kultur |Tourismus | Stadtmarketing (KTS) im Augenblick einen literarischen Wettbewerb.. Gesucht werden junge Poetry Slam Künstler aus Niedersachsen. Die Bewerber*innen benötigen keine große Bühnenerfahrung.Am 21. August um 17:00 Uhr können sich die Poetry Slam Kandidaten im Atrium, der Innenhof des Rathauses, vor Publikum und einer Jury beweisen. Zuschauer*innen sind eingeladen, die Auftritte der jungen Nachwuchs-Wortkünstler auf der Bühne zu verfolgen.Am Vormittag findet zunächst ein kostenfreier, mehrstündiger Workshop des erfahrenen Künstlers Sven Kamin statt. "So können sich die Anwärter*innen auf das Duell am Abend vorbereiten", erklärt Betriebsleiter Alexander Hass von der KTS.Die Jury wird nach dem Wettbewerb das überzeugendste Talent auswählen. Der Sieger erhält neben einem Stadtgutschein, die Möglichkeit am 28. August 2021 gemeinsam mit drei weiteren, professionelle Poetry Slamer auf einer großen Bühne aufzutreten.Ein Poetry Slam ist eine moderne Form der Dichtkunst, bei dem verschiedene Künstler*innen selbstverfasste Texte in einer vorgegebenen Zeit vortragen und gegeneinander antreten. Die Textgattung ist hierbei offen, ob tiefsinniger Lyrik über Comedy bis hin zu Rap ist alles erlaubt. Dies sorgt für eine überraschende und unterhaltsame Veranstaltung.Interessierte Nachwuchskünstler aus ganz Niedersachsen, ab 16 Jahren können sich unter 0581 800 6560 oder info@stadtmarketing-uelzen.de bis zum 15.08.2021 bewerben.