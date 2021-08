Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die wallstreet:online AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) den Umsatz um rund 130 Prozent auf 28,2 Mio. Euro und das EBITDA um über 23 Prozent auf 7,5 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das operative EBITDA korrigiert um einen Sondereffekt aber unter dem Vorjahr bei 4,52 Mio. Euro (GJ 2019: 6,73 Mio. Euro) gelegen, bewege sich damit aber im Rahmen der Unternehmens-Guidance. Das operative Ergebnis im Konzern sei hierbei maßgeblich durch Investitionen in neue Projekte von 7,60 Mio. Euro geprägt gewesen. Dies habe im Wesentlichen den Aufwand für die Neukundengewinnung beim Smartbroker betroffen. Bereinigt um diesen Effekt sei das operative EBITDA vor Neukunden-Akquisekosten auf 12,05 Mio. Euro (GJ 2019: 6,73 Mio. Euro) gestiegen. Auf Nettoebene habe das Unternehmen einen deutlich positiven Jahresüberschuss von 3,55 Mio. Euro erzielt. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2021 gehe wallstreet:online laut GBC davon aus, den erfolgreichen Wachstumspfad weiter fortzusetzen. So rechne das Unternehmen damit, die Konzernumsätze im Vergleich zum Vorjahr um rund 70,0 Prozent auf 45,0 bis 50,0 Mio. Euro zu steigern. Das operative EBITDA vor Neukundenakquisitionskosten solle sich hierbei auf 16,50 bis 18,50 Mio. Euro belaufen. Bereinigt um diese Akquisekosten werde ein operatives EBITDA von 4,00 bis 6,00 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 37,70 Euro (zuvor: 29,00 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.08.2021, 12:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 09.08.2021 um 08:36 Uhr fertiggestellt und am 09.08.2021 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22755.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.