Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag mit leichten Zugewinnen tendiert. Gegen 12 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem knappen Plus von 0,07 Prozent bei 3.574,69 Punkten. Der marktbreite ATX Prime stieg um 0,02 Prozent auf 1.807,61 Einheiten.Der bisherige Handelstag verläuft in ruhigen Bahnen. Konjunkturdatenseitig standen bereits vor Börsenstart Außenhandelsdaten aus Deutschland auf ...

