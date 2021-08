Der Begriff Metaversum rückt vor: Ein Universum aus miteinander verschmelzenden realen und digitalen Ebenen. Ein Teil davon ist das soziale Netzwerk "Snapchat", vergleichbar einer Mischung aus Facebook und WhatsApp mit i. d. R. automatisch verschwindenden Texten, Bildern, Videos. Die Snapchat-Community hat 280 Mio. tägliche User und wird in den 5 Kernländern (USA, UK, Australien, Frankreich, Niederlande) von 75 % der 13- bis 34-Jährigen genutzt. Dennoch bezeichnet Snap Inc. (gegr. 2011) sich in erster Linie als "Camera Company". Damit sind die 2016 eingeführten "Snap Spectacles" gemeint, digitale Brillen für Augmented Reality (AR) im Zusammenspiel mit Snapchat. Der Augmented Reality-Markt wird ausgehend von 10,7 Mrd. $ im Jahr 2019 auf 72,7 Mrd. $ im Jahr 2024 geschätzt. Es wird also ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 46,6 % von 2019 bis 2024 erwartet. Die Investitionen in Augmented Reality nehmen seit Jahren zu, gepusht durch Unternehmen wie Facebook, Intel, Qualcomm, Alphabet, Samsung und letztlich auch Snap. Der Umsatzbringer des Konzerns bleibt vorerst die Werbung. Snap erlöste 2020 rund 2,5 Mrd. $ (+ 46 %), für 2022 werden 6,2 Mrd. $ geschätzt. Das KGV auf Basis 2021 liegt um 200 und soll bis 2023 unter 50 sinken. Nach Q2-Zahlen wurde die Aktie im Juli 23 % höher auf anspruchsvolle 116 Mrd. $ Börsenwert getrieben, 414 $ je User.



