Die kanadische Geometric Energy Corporation will mit SpaceX-Support Werbung auf einem Satelliten im All anzeigen. Gezahlt werden sollen die Spots mit Kryptowährungen wie Dogecoin. Anfang Mai, kurz nachdem SpaceX-Chef Elon Musk den Dogecoin-Kurs auf Talfahrt geschickt hatte, macht die kanadische Firma Geometric Energy Corporation (GEC) mit einem Dogecoin-finanzierten Satellitenprojekt auf sich aufmerksam, bei dem sie mit SpaceX zusammenarbeitet. Im ersten Quartal 2022 soll ein Doge-1 getaufter 40-Kilogramm-Satellit mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX ins All - konkret zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...