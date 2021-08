Zu Handelsbeginn in den frühen Stunden am Montagmorgen kam es bei Gold und Silber zu einem starken Kurseinbruch. Die Preise für die beiden Edelmetalle stürzten innerhalb von Minuten um bis zu neun Prozent ab - ein sogenannter Flash Crash. DER AKTIONÄR gibt ein Update zur aktuellen Lage.Mit Handelsstart in Asien kam es bei Gold und Silber zu einem Flash Crash. Ab circa 00.45 MESZ kam es zu einem dramatischen Kursrutsch bei den beiden Edelmetallen. Gold sackte innerhalb von nur 15 Minuten um über ...

