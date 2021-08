Unterföhring (ots) - Gladbach, Berlin, Dortmund. Bundesliga-Auftakt, Formel-E-Finale, Supercup. Vier Einsätze in fünf Tagen. SAT.1-Moderatorin Andrea Kaiser ist in den nächsten Tagen im Dauereinsatz. "Das wird ein heißes Wochenende. Direkt aus dem Borussia-Park geht's mit dem Auto nach Berlin. Montag kurz Durchschnaufen und Dienstag ab nach Dortmund", erklärt sie ihr sportliches Programm in den nächsten Tagen.Die "Kaiserin" wieder am Ball. "Es ist großartig. Ich hatte ja jetzt einige Zeit mit Fußball nichts zu tun und habe bei den Drehs zur Bundesliga viele alte Bekannte wieder getroffen. Das war schon ein bisschen wie Nach-Hause-Kommen", erzählt die 39-jährige Münchnerin begeistert. Das große Bundesliga-Comeback von SAT.1 steigt am Freitag, 13. August, mit dem Eröffnungsspiel Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München. Andrea Kaiser berichtet zusammen mit Moderator Matthias Opdenhövel und Kommentator Wolff-Christoph Fuss ab 19:00 Uhr live.Von der Mixed Zone ins Grid: Beim Saisonfinale der Formel E in Berlin moderiert Andrea Kaiser zusammen mit Matthias Killing die hochspannende WM-Entscheidung (Samstag und Sonntag live in SAT.1). Welchen Job macht sie lieber? "Im Motorsport hat man direktere Wege, noch etwas mehr Bewegungsfreiheit. Da kann ich auf einen Fahrer einfach zugehen. Im Fußball ist es etwas reglementierter, aber hier hat auch jedes gesagte Wort eine größere Tragweite. Deshalb verstehe ich, dass die Spieler vorsichtiger sind. Aber wenn man freundlich gute Fragen stellt, bekommt man auch gute Antworten", erklärt Kaiser mit einem Augenzwinkern.Zum Abschluss der "Kaiser-Tour" geht es am Dienstag, 17. August, zur ersten Titelentscheidung der neuen Fußball-Saison. Beim Supercup zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (ab 19:00 Uhr live in SAT.1) ist Andrea Kaiser wieder als Fieldreporterin im Einsatz.Pressekontakt:Edwin RosenbergerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1125email: edwin.rosenberger@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4989405