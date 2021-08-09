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News-Alarm bei TAAT – Ausbruch und Rallye ausgelöst?!
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WKN: 891971 ISIN: US8000131040 Ticker-Symbol: SF9 
Stuttgart
09.08.21
13:39 Uhr
168,00 Euro
+16,00
+10,53 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
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SANDERSON FARMS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SANDERSON FARMS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
165,00172,0015:03
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