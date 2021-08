Die Aktie des US-amerikanischen Ölproduzenten Marathon Oil befindet sich in einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation.Die Aktie des US-amerikanischen Ölproduzenten Marathon Oil befindet sich in einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation. In den letzten Handelstagen bzw. -wochen bildete sich im Bereich von 11 US-Dollar bis 12 US-Dollar eine vergleichsweise enge Handelsspanne ...

