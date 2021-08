Linz (www.anleihencheck.de) - Unsere zwei mitteleuropäischen Nachbarn Ungarn und Tschechien sind im Zuge der wirtschaftlichen Erholung nach Corona als erste auf den "Zinserhöhungszug" aufgesprungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für die tschechische Notenbank (CNB) sei es wohl überlegt und voraussehbar gewesen, für die Ungarische Nationalbank (MNB) ein Muss. Um den Ungarischen Forint (HUF) aufgrund der hohen Inflation (Juni: +5,3%) vor weiteren Schwächeanfällen zu schützen, sei die MNB gezwungen gewesen den Zinsanhebungszyklus zu starten. EUR/HUF habe so von mittleren EUR/HUF Niveaus über 360,00 auf die Bandbreite 350,00 bis 360,00 gedrückt werden können. ...

