Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte schlossen den Juli insgesamt mit Wertzuwächsen ab, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Ausgewogen Fonds (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Die europäischen Märkte und vor allem der US-amerikanische Markt hätten sich positiv entwickelt, während der japanische Markt nachgegeben habe. An den Rentenmärkten sei es im Juli zu einem relativ deutlichen Rückgang des Kapitalmarktzinsniveaus gekommen, was zu Kursgewinnen bei Staatsanleihen und Unternehmensanleihen geführt habe. ...

