Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die großen US-Indizes präsentierten sich vor dem Wochenende uneinheitlich. Der Dow Jones markierte ein neues Rekordhoch und legte um 0,7 Prozent zu. Der Nasdaq gab hingegen um etwa 0,4 Prozent ab. Bei den Einzelthemen geht es heute um Berkshire Hathaway, American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola, Saudi Aramco, Upstart Holdings und Deliveroo. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.