Die Aixtron-Aktie hat in den letzten Wochen eine spannende Kursrallye hingelegt. Vor rund drei Wochen signalisierte das Chartbild eine lukrative Einstiegschance, womit sich der Titel schließlich als Chart der Woche (Ausgabe 30/21) qualifizierte. Der dort empfohlene Schein steht aktuell 45 Prozent im Plus. So sollten Trader jetzt weitermachen.Das Muster bei der Aixtron-Aktie wiederholt sich. Zwischen November und April sprintete sie in einer 120-prozentigen Rallye nach oben und korrigierte daraufhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...