Borussia Dortmund muss durch Corona schwere finanzielle Einbußen hinnehmen. So haben die Schwarz-Gelben das Geschäftsjahr 2020/2021 mit einem Verlust von 72,8 Millionen Euro abgeschlossen. Im Mai war sogar noch von einem Minus in Höhe von 75 Millionen Euro die Rede. Und: BVB-Boss Hans Joachim Watzke fordert mehr von der Mannschaft.Allein durch den entfallenen Verkauf von Eintrittskarten in der Bundesliga und der Champions League fehlten dem Verein in der vergangenen Saison mehr als 30 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...