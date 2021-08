... jenseits des Tabakgeschäfts. Wie Ende Juni angekündigt, kauft der Tabakkonzern mit OtiTopic (gegr. 2012) einen Spezialisten für inhalierbare Medikamente, nicht börsennotiert.



Das Vorzeigeprodukt aus dem Hause OtiTopic soll demnächst auf den Markt kommen: Acetylsalicylsäure (Aspirin) in inhalierbarer Form, einsetzbar als Mittel zur Verhinderung eines Herzinfarkts (myocardial infarction). Neu ist die Darreichungsform. OtiTopic macht geltend: Anstatt permanent Aspirintabletten zur Herzinfarkt-Prävention einzunehmen, solle die Einnahme aus medizinischer Sicht auf den Bedarfsfall beschränkt werden. Gegenüber dem Kauen entsprechender Tabletten ist der Weg über die Luge rund zehnfach schneller. Also: Vor einem sich ankündigenden Infarkt Aspirin per Inhalation zuführen!



PHILIP MORRIS INTERNATIONAL sieht sich in einer guten Ausgangslage, mit dem von OtiTopic entwickelten Mittel gesundheitlich Gutes zu bewirken. Man verweist auf die im Konzern gesammelten Erfahrungen, Wirkstoffe inhalierbar zu machen sowie mit den benötigten Geräten, sprich: Inhalatoren. Die Übernahme werde den Konzerngewinn in diesem Geschäftsjahr nicht belasten, so PHILIP MORRIS.



Eine interessante Spekulation: Falls künftig Millionen Patienten mit einer Art elektronischer Aspirin-Zigarette ausgestattet werden, wird PHILIP MORRIS davon profitieren. Die PM-Aktie reagiert auch auf den Vollzug der Übernahme leicht positiv, sie steht zwischenzeitlich im inoffiziellen Handel knapp über 100 $. Fällt aber zurück in Richtung letzter Schlusskurs 99,21 $.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

PHILIP MORRIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de