Was derzeit am Edelmetallmarkt passiert, dafür finden Experten teils drastische Worte: "Missbrauch der Future-Märkte in eklatanter Form" und "blinde Flecken in der Wahrnehmung", um nur einige zu nennen. Es geht um einen sogenannten "Flashcrash" im asiatischen Edelmetallmarkt. Und einer, der das mit Argwohn beobachtet und uns erklären kann, ist Folker Hellmeyer, Chefanalyst von Solvecon.