Der Arbeitsmarktbericht in den USA fiel am Freitag ausgesprochen gut aus, was zu einem Anstieg der US-Renditen, zu einem stärkeren Dollar und zu einem deutlichen Rückfall des Goldpreises führte. Eigentlich hätte man auch an den Aktienmärkten mit Rücksetzern rechnen können, zumal nun eben wieder die Stimmen laut werden, wonach die US-Notenbank ihre Anleihenkäufe reduzieren wird, doch hier blieb jeglicher Verkaufsdruck einmal mehr aus. Im Gegenteil. Die großen Indizes notieren schon wieder allesamt auf oder nahe ihrer absoluten Rekordniveaus. Geht das so weiter? Und auf welche Termine und Ereignisse müssen Sie in dieser Woche besonders achten? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.