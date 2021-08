Mainz (ots) - Der bayerische Kommissar Mur (Michael Fitz) mit seiner brachialen Herzlichkeit und der sensibel-scharfsinnige Major Palfinger (Florian Teichtmeister) ermitteln wieder gemeinsam. In "Die Toten von Salzburg - Treibgut", am Mittwoch, 11. August 2021, 20.15 Uhr, im ZDF, spielen neben Fanny Krausz Erwin Steinhauer, Simon Hatzl, Susanne Czepl, Natalie O'Hara, Nikolaus Barton, Paula Siebert, Sebastian Edtbauer, Max Paier, Harald Schrott und andere -. Der siebte Fall der Kommissare Mur und Palfinger ist bereits in der ZDFmediathek abrufbar.Treibgut in der Salzach: Die Leiche einer deutsch-chinesischen Fremdenführerin wird in einem Koffer angeschwemmt. Sie war die Geliebte von Konstantin Mandl (Max Paier), dem nichtsnutzigen Sohn des größten Bustour-Unternehmers Salzburgs. Der grenzüberschreitende Fall ruft Major Palfinger und Kriminalhauptkommissar Mur auf den Plan. Schnell geraten die Ermittler in die Bredouille: Ein Mord in der Tourismusbranche stört die wirtschaftliche Hauptschlagader der Region schließlich empfindlich.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dietotenvonsalzburgSendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/die-toten-von-salzburg/die-toten-von-salzburg---treibgut-100.htmlhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4989742