1. Call-Optionsschein auf MSCI (WKN MA82LB) In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Finanzdatenanbieter MSCI steigen die Stuttgarter Derivateanleger auch zum Wochenauftakt weiter ein. MSCI gab in der letzten Woche die vollständige Übernahme von Real Capital Analytics für 950 Millionen US-Dollar bekannt. Real Capital Analytics stellt Daten und Analysen zu Gewerbeimmobilien zur Verfügung. Am Montag legt die MSCI-Aktie 1,1% auf 535,80 Euro zu. 2. Faktor-Long-Zertifikat auf Orsted (WKN MA04K8) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...