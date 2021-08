GBC erhöht das Kursziel der wallstreet:online-Aktie von 29,00 auf 37,70 €. Zudem steige laut Daniel Saurenz auf capital.de die w:o-Aktie in der Gunst "der etablierten Fondsmanager".

Unter den Brokeraktien entwickelt sich die wallstreet:online-Aktie zunehmend zum Star in der Kategorie "unterbewertet mit sattem Kurspotenzial".

Jetzt heben die Analysten des Researchhauses GBC das Kursziel von bislang 29,00 auf 37,70 € an. Das GBC-Rating: "Kaufen", was bei GBC bedeutet, dass die "erwartete Rendite, ausgehend vom ermittelten Kursziel, inkl. Dividendenzahlung innerhalb des entsprechenden Zeithorizonts > = + 10 %" betragen werde. Hier geht's zur kompletten GBC-Studie.

Daniel Saurenz von Feingold Research schreibt in seiner Kolumne "Robinhood und die neue Banken-Welt" auf capital.de in Bezug auf die wallstreet:online-Aktie, dass "viele Analysten die Berliner für die spannendste Brokeraktie" hielten.

Und weiter in seinem Text erwähnt Saurenz konkret einen echten Ritterschlag für die wallstreet:online-Aktie: Laut Saurenz sei die w:o Aktie "bei Jens Erhardt unter den Top Positionen Mittelstand und Innovation im Börsenbrief Finanzwoche." Sonst seien unter den dort hochgerankten Aktien "so starke Konzerne wie Hello Fresh, Jungheinrich, Mensch und Maschine oder Krones."

Da das "allesamt keine heißen Zockerpapiere seien, sondern in das Fach "lange bewährt oder sehr stark wachsend" fielen, zieht der Kolumnist den Schluss: "Offenbar setzt Erhardt bei wallstreet:online auch darauf, dass das Unternehmen zuletzt mit Matthias Hach eine Führungspersönlichkeit vom Konkurrenten Comdirect gewinnen konnte", so Daniel Saurenz auf capital.de.

Und nicht zuletzt: Schon in der letzten Woche rief das Nebenwerte Journal ein Kursziel von 40 Euro für die für die wallstreet:online-Aktie aus.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion, für IR-News

Enthaltene Werte: DE0006219934,DE000A0HL762,DE000A2GS609,DE000A161408,US7707001027