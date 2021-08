Die Sorge um die hochinfektiöse Delta-Variante führt zu neuen Restriktionen: Carnival und Royal Caribbean verlangen bei ihren US-Abfahrten nun auch von Geimpften negative Corona-Tests und verordnen zudem den Passagiere, an Bord eine Maske zu tragen. Anlass sei eine geringe Anzahl von Corona-Infektionen an Bord, so die US-Reedereien."Aus großer Vorsicht und als Antwort auf die steigende Zahl von Covid-19-Fällen in den USA wegen der Delta-Variante modifizieren wir unsere Protokolle und Anforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...