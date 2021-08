Störungen des Nervensystems sind für Betroffene mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Eliem Therapeutics forscht nach neuen Behandlungsmethoden und will diese über ein IPO weiter finanzieren. Wie aus am Montag bei der SEC eingereichten Unterlagen hervorgeht, wird der Börsengang allerdings kleiner ausfallen, als geplant.Statt der bislang angestrebten 4,5 Millionen Aktien zwischen 17 und 19 Dollar das Stück will das Unternehmen nun sechs Millionen Papiere zu je 12,50 Dollar ausgeben. Das Emissionsvolumen ...

