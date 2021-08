DJ Citigroup verkauft bestimmte Australien-Aktivitäten

Von David Benoit

NEW YORK (Dow Jones)--Die Citigroup Inc wird ihr australisches Privatkundengeschäft an die National Australia Bank Ltd verkaufen. Dies ist die erste Transaktion unter CEO Jane Fraser im Rahmen des Konzernumbaus.

NAB, eine der vier dominierenden Banken in Australien, wird der Citigroup 250 Millionen australische Dollar (157 Millionen Euro) für das Hypotheken-, Kreditkarten- und Einlagengeschäft zahlen, gaben die Banken bekannt.

Fraser hatte im März die Unternehmensführung bei der US-Bank übernommen und rasch eine Umstrukturierung angekündigt, bei der das Verbrauchergeschäft in 13 globalen Märkten aufgegeben werden soll, um die Bank zu vereinfachen und auf einige wenige globale Zentren zu konzentrieren. Sie beabsichtigt, die weitläufige Bank weiter zu verschlanken und die Gewinne und Renditen zu steigern, um die Lücke zu den Konkurrenten zu schließen.

