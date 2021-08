Am Wochenende hat die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das Unternehmen steigerte den operativen Gewinn um über zwanzig Prozent auf knapp 6,7 Milliarden US-Dollar. Die Beteiligungsgesellschaft hat neunzig Unternehmen im Portfolio. Den Löwenanteil machen mit 70 Prozent Apple, die Bank of America, American Express und Coca-Cola aus. In der aktuellen Ausgabe von "Money Train - Der Aktienexpress" spricht Marco Uome mit der in New ...

