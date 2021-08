TAGESVORSCHAU: Termine am 10. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 DEU: Hellofresh, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen (Call 12.00 h)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 9.30 h) (Analystencall 14.00 h) 07:45 DEU: Home24, Q2-Zahlen (Call 08.30 h)

07:45 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Q2-Zahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Intercontinental Hotels Group, Halbjahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 14:00 DEU: Alstria Office Reit, Q2-Zahlen (Call)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/21

06:30 JPN: Insolvenzen 07/21

08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe 05/21 08:00 DEU: Insolvenzen 05/21 einschließlich Trendindikator 07/21 08:00 DNK: Verbraucherpreise 07/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 07/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 07/21

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 08/21

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/21 (vorab)

14:30 USA: Lohnstückkosten Q2/21 (vorab)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Entscheidung des Landgerichts Frankfurt/Oder nach Klage eines Brandenburger Imkers gegen Agrar-Unternehmen wegen Glyphosat-Einsatz 12:30 DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Pandemie und zur Hochwasser-Katastrophe °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi