Vaduz (ots) - Am Montag, 9. August 2021, weilte die deutsche Justizministerin Christine Lambrecht zu einem Arbeitsbesuch bei Justizministerin Graziella Marok-Wachter in Vaduz.Im Mittelpunkt des Besuchs stand das Arbeitsgespräch der beiden Justizministerinnen, in dem strafrechtliche Themen wie das Staatsanwaltschafts-Modell im strafprozessualen Vorverfahren sowie die aktuellen Entwicklungen und Reformen im Strafrecht diskutiert wurden. Darüber hinaus wurde die Digitalisierung der Justiz thematisiert und es wurden die Erfahrungen und Entwicklungen in Deutschland und Liechtenstein ausgetauscht.Im Anschluss begrüsste Regierungschef Daniel Risch die Bundesministerin zu einem Höflichkeitsbesuch und einem informellen Austausch.Nach dem Arbeitsgespräch besuchten die Ministerinnen samt Delegationen im Zuge des weiteren Rahmenprogramms die Hilti Aktiengesellschaft in Schaan. "Der Erfahrungs- und Informationsaustausch war sehr wertvoll und informativ. Damit konnten die Zusammenarbeit sowie die sehr guten nachbarschaftlichen Beziehungen mit Deutschland neuerlich gestärkt werden", sagte Justizministerin Graziella Marok-Wachter im Anschluss an das Treffen.