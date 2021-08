The Trade Desk hat am Montagnachmittag die Q2-Zahlen veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch bei der Prognose lag der Tech-Konzern über den Schätzungen. Für die Aktie von The Trade Desk geht es im frühen Handel in der Spitze dennoch über fünf Prozent nach unten.The Trade Desk hat aufgrund der Erholung im Werbegeschäft und dem Wachstum bei Connected TVs, also Fernsehgeräten, die via Smart TV oder einer Set-Top-Box mit dem Internet verbunden sind, ein starkes zweites Quartal ...

