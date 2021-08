Berlin (ots) - Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit, Ephraim Gothe, sowie der Centermanager des ALEXA Oliver Hanna laden Medienvertreterinnen und -vertreter zu einer Pressekonferenz ein.Wann: Mittwoch, 11. August 2021, 15:00 UhrWo: ALEXA am Alexanderplatz (3. Obergeschoss, vor Strike Lanes) Grunerstraße 20, 10179 BerlinIn der Shopping Mall ALEXA wird es ab Mittwoch für Bürger*innen ein Impfangebot geben. Montags bis samstags zwischen 10-17 Uhr haben Besucher*innen die Möglichkeit, sich direkt vor Ort impfen zu lassen. In dem Pop-Up Impfzentrum werden die Impfstoffe von Johnson&Johnson sowie Moderna verimpft.Das Bezirksamt Mitte kooperiert mit den mobilen Impfteams der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung; dem Arbeiter-Samariter-Bund und dem Center Management des ALEXA. Impfberechtigte erhalten hier ohne vorherige Terminvereinbarung unkompliziert eine kostenlose COVID-19-Schutzimpfung.Bitte achten Sie bei dem Termin auf einen Mindestabstand von 1,50 Metern und bringen Sie sich einen Mund-Nasen-Schutz mit. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.Teilnehmer- Der Regierende Bürgermeister Michael Müller- Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit Ephraim Gothe- Frau Dr. Sinja Meyer-Rötz, Einsatzleitung der Mobilen Impfteams des Landes Berlin, Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung- Oliver Hanna, Centermanager des ALEXA- Frau Dr. Sarah Maaß, Projektleiterin Impfen und Geschäftsführerin ASB Nothilfe Berlin- Herr Konstantin Keesmann, Katastrophenschutzbeauftragter des Bezirks MittePressekontakt:Bezirksamt Mitte, Pressestelle, E-Mail: presse@ba-mitte.berlin.dePressebüro ALEXA, Birgit C. Neumann, B.C Neumann PR, E-Mail: alexa@neumann-pr.de Arbeiter-Samariter-Bund Berlin e.V., Patricia Dichtl, E-Mail: p.dichtl@asb-berlin.deOriginal-Content von: ALEXA Shoppingcenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132202/4989879