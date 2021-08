Genf/Berlin (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum IPCC-BerichtIn weniger als zwei Monaten finden in Deutschland Bundestagswahlen statt. Die Klimapolitik ist schon jetzt eines der zentralen Themen im ansonsten recht lahmen Wahlkampf. Von Bewahrern des Status quo wird in der politischen Debatte gern das Argument vorgebracht, Deutschland sei ja nur für zwei Prozent des weltweiten Kohlendioxidausstoßes verantwortlich und könne das Weltklima nicht im Alleingang retten.Doch zum ersten Mal in der Geschichte der Republik könnte Ende September der Ausgang einer Bundestagswahl entscheidend davon abhängen, was die Parteien im Kampf gegen die Klimakrise zu tun gedenken und wie sie den klimagerechten Umbau der Volkswirtschaft voranbringen wollen. Das dürfte fortan die neue Normalität sein - in Deutschland und darüber hinaus. Politische Themen haben Konjunktur, dieses wird uns auf Dauer begleiten. Die Klimakrise verschwindet nicht mehr. Ob man es will oder nicht.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4989880