DGAP-Ad-hoc: Nürnberger Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Nürnberger Beteiligungs-AG: Korrektur der Prognose für das Konzernergebnis für das Jahr 2021



09.08.2021 / 19:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG gibt eine Korrektur der Prognose für das Konzernergebnis für das Jahr 2021 bekannt. Im Geschäftsbericht 2020 wurde für das Jahr 2021 ein leichter Rückgang des Konzernergebnisses gegenüber dem Jahr 2020 (78,5 Mio. EUR) prognostiziert. Insbesondere aufgrund der starken Unwetter in Deutschland und der damit verbundenen Belastungen aus den Elementarereignissen in den Monaten Juni und Juli diesen Jahres rechnet die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG nunmehr mit einem Konzernergebnis im Jahr 2021 in der Größenordnung von 60 Mio. EUR.



Kontakt:

NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Thomas Schülke

Investor Relations

Ostendstraße 100

90334 Nürnberg

0911 531-1425

Thomas.Schuelke@nuernberger.de

09.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de