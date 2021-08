The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.08.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.08.2021



ISIN Name

CA1350382067 CANADA ENERGY PARTN.INC.

CA4884931078 KENADYR MINING HLDGS CORP

FR0010231860 O2I S.A. EO -,50

FR0013218138 CAPGEMINI 16-21

GB00BK1PTB77 AGGREKO PLC LS-,04832911

GB0004225073 SIGMA CAPITAL PLC LS-,01

GB0033756866 TRANS-SIBERIAN G.LS-,10

