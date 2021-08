BioNTech überzeugt Anleger mit starken Quartalszahlen. Auch der Konkurrent CureVac kann durch die Erfolge von BioNTech und Co profitieren.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech (US09075V1026) gab am heutigen Vormittag die Quartalszahlen für das am 31.6. beendete 2. Quartal 2021 bekannt. Investoren zeigten sich erfreut, sodass die Aktie von BioNTech nach der Bekanntgabe 6,2 % dazugewinnen konnte.Insgesamt erzielte BioNTech einen Umsatz von 5,31 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 2,79 Milliarden Euro. Die nun verfügbaren liquiden Mittel sollen primär ...

