Houston (ots/PRNewswire) - Die neueste Entwicklung des preisgekrönten Acteev kombiniert den antimikrobiellen Schutz von Zink mit hochleistungsfähigem SpezialnylonActeev wird seine leistungsstarke Textillinie auf der 2021 Outdoor Retailer Expo vorstellen und potenziellen Marken- und Produktionspartnern die Möglichkeit geben, die einzigartige Technologie hautnah zu erleben."Die Teilnehmer können unsere Stoffe und Musterkleidungsstücke sehen und anfassen, sowie erleben, wie unsere Materialien luxuriös weich auf der Haut und dennoch robust genug für harte Outdoor-Bedingungen sind", so Joey Barbaree, Global Segment Leader bei Acteev. "Da immer mehr Marken daran arbeiten, nachhaltige, hochwertige Produkte mit den neuesten antimikrobiellen Innovationen zu entwickeln, um ihre Kleidung und Ausrüstung geruchsfrei und sicher vor Schimmel zu halten, können unsere Textilien dazu beitragen, dass die Kunden darauf vertrauen können, dass ihre Kleidung und Ausrüstung geschützt sind."Stolzer Empfänger eines 2021 Outdoor Retailer Innovation Award, Acteev schließt den umweltfreundlichen antimikrobiellen Schutz von Zinkionen in hochwertigem Nylon 6,6 ein und schafft so Garne und Stoffe, die auf natürliche Weise geruchs- und schimmelverursachende Bakterien, Schimmel und Pilze bekämpfen. Die Technologie schützt Textilien - von Basisschichten und Oberbekleidung bis hin zu Schlafsäcken und mehr - mit einem der Elemente der Natur.Und im Gegensatz zu chemischen Anwendungen, die beschichtet oder aufgesprüht werden, Acteev ist sie nicht auf eine Nachbehandlung oder einen Nachbearbeitungsprozess angewiesen. Stattdessen sind die Zinkionen von Acteev direkt in die Matrix des Moleküls eingebettet und bieten so während der gesamten Lebensdauer des Produkts Schutz. Das bedeutet, dass Acteev Performance Textiles im Herstellungsprozess weniger Wasser benötigen und gleichzeitig so effektiv bleiben wie am ersten Tag.Weitere Informationen über Acteev Performance Textiles finden Sie unter OR.Acteev.com/Media.Informationen zu Acteev von Ascend Performance MaterialsAscend Performance Materialsstellt Hochleistungsmaterialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit acht globalen Produktionsstätten in den USA, Europa und China. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionale Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiter weltweit stellen Materialien her, die zu sichereren Fahrzeugen, sauberer Energie, besseren medizinischen Geräten, intelligenteren Haushaltsgeräten und langlebigeren Kleidungsstücken und Konsumgütern beitragen. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein. Zugang zu unserem Haftungsausschluss.Pressekontakt:Nicki Brittonnbritt@ascendmaterials.com832-205-4854Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1590994/Acteev_8_6.jpgOriginal-Content von: Ascend Performance Materials, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100080271/100875506