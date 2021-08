BERLIN (dpa-AFX) - Nach eineinhalb Jahren Corona-Krise zieht die Luftverkehrsbranche an diesem Dienstag (11.00 Uhr) Bilanz. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft will darlegen, wie sich angesichts von Reisebeschränkungen die Wiederaufnahme des Flugverkehrs in diesem Sommer entwickelt. Es soll aber auch darum gehen, wie ein Rahmen für wirksamen Klimaschutz gesetzt werden kann, wie es vorab hieß.

Im ersten Halbjahr lagen die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen mehr als 80 Prozent unter den Werten des Vergleichszeitraums im Jahr 2019. Erst der beginnende Urlaubsverkehr im Juni deutete auf eine leichte Erholung hin. Besser als vor der Corona-Krise läuft unterdessen das Fracht-Geschäft./bf/DP/men