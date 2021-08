DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. August 2021

=== *** 06:30 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 Presse-Telefonkonferenz; 08:45 Analysten- Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 2Q (10:00 Analysten- Telefonkonferenz; 12:00 Presse-Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Oldenburg *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), München 07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz), Berlin 07:45 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 2Q, Heidelberg *** 08:00 IE/Flutter Entertainment plc, Ergebnis 1H, Dublin 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen Mai 10:00 DE/Bundesforschungsministerin Karliczek, Pk zu "Mit Quantenkommunikation die digitale Welt sicher und vertrauenswürdig gestalten", Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: +57,5 Punkte zuvor: +63,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +32,0 Punkte zuvor: +21,9 Punkte *** 11:00 DE/Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), PK zu Ergebnis der Urabstimmung über Streiks bei Deutscher Bahn *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juli *** 12:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten, Konferenz zur Corona-Lage, Berlin *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,2% gg Vq zuvor: 1. Quartal: +5,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: 1. Quartal: +1,7% gg Vq 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H, ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

