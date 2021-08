EQS Group-News: mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Personalie

mobilezone verstärkt Schweizer Geschäftsleitung und Management



10.08.2021 / 07:00



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 10. August 2021 Per 1. Juni 2021 wurde die Geschäftsleitung von mobilezone Schweiz von sechs auf acht Mitglieder erweitert. Christoph Gisler, als Director Product Management und Raffaele Sutter, als Director Digital verstärken das Team. Um die Bereiche Product Management und Digital/E-Commerce zu verstärken, hat mobilezone die Schweizer Geschäftsleitung per 1. Juni 2021 um zwei neue Mitglieder erweitert. Christoph Gisler entwickelte 2015 für die grösste Bergsport-Plattform der Schweiz einen digitalen Vertriebskanal und unterstützte von 2016 bis 2018 den Sales- und Key Account Management-Bereich beim Aufbau von siroop.ch. Von 2018 bis 2020 leitete er den Verkauf und das Marketing bei der Jamei AG. Ab 2020 verantwortete er als Mitglied der Geschäftsleitung die Vermarkung und den Vertrieb für den Bereich Fachhandel bei der Alltron AG. Raffaele Sutter leitete von 2013 bis 2017 bei der Migros Industrie das Competence Center Digital & E-Commerce. Seit 2017 verantwortete er als Mitglied des Managements den Online-Bereich bei Coop sowie die strategische Ausrichtung von coop.ch. Roger Wassmer, CEO von mobilezone Schweiz sagt: «Wir freuen uns mit Christoph und Raffaele zwei ausgewiesene Spezialisten auf dem Gebiet des Product Managements, respektive im Bereich Digital/E-Commerce gefunden zu haben.» Weitere Informationen zur Geschäftsleitung Schweiz: https://www.mobilezoneholding.ch/de/ueber-uns/organisation/geschaeftsleitung-schweiz.html Claudio Barandun ergänzt das Management Schweiz Per 10. August 2021 ergänzt Claudio Barandun als Managing Director der Tochtergesellschaft mobiletouch das Management Schweiz. Claudio Barandun bringt langjährige Erfahrung im Bereich Service mit und war zuvor als Leiter Servicecenter bei Bachmann Mobile Kommunikation AG sowie als Head of Repair bei ALSO Schweiz tätig. Seit 2020 war er Mitglied der Geschäftsleitung bei Revendo. Claudio Barandun folgt auf Peter Poulsen, der das Unternehmen im Juni 2021 verlassen hat. Weitere Informationen zum Management Schweiz: https://www.mobilezoneholding.ch/de/ueber-uns/organisation/management-schweiz.html Kontakt für Medienschaffende

Gregor Vogt

Director Marketing & Customer Experience

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'237 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 34.5 Mio. im Berichtsjahr 2020 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'200 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Bochum, Köln und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Ende der Medienmitteilungen