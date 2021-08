The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.08.2021ISIN NameUSU04167AC34 NORDSTROM 21/24 REGSUS14042RBT77 CAP.ONE N.A. 2021JP560800AJ85 PHILIPPINES 18-21 8USU09513HQ56 BMW US CAP. 18/21 REGSUS674599CU76 OCCID.PETROL 19/21USU09513HR30 BMW US CAP.18/21 FLR REGSDE000DZ1J642 DZ BANK IS.A399DE000BLB2VY3 BAY.LDSBK.IS. 14/21DE000LB01XZ7 LBBW STUFENZINS 15/21DE000NLB27N9 NORDLB 3 PH.BD. 12/19DE000NLB27Q2 NORDLB 5 PH.BD. 13/19US363576AA79 GALLAGHER AJ 21/31CH0192241252 PFBK SCHW.HYP. 12-21 571