The following instruments on XETRA do have their first trading 10.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.08.2021Aktien1 CA67013H1064 NowVertical Group Inc.2 CA48850D1015 Kenadyr Metals Corp.3 DE000A3E5E55 Ringmetall SEAnleihen/ETF1 USU82764AV00 Sirius XM Radio Inc.2 US91282CCT62 United States of America3 US345397B777 Ford Motor Credit Co. LLC4 US91282CCS89 United States of America5 IE00BP2C1S34 HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF - USD6 IE00BP2C0316 HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF- EUR7 IE00BP2C1V62 HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF - USD