10.08.2021 / 07:05

DEMIRE entwickelt im LogPark Leipzig ein Verteilzentrum für Amazon - DEMIRE baut energieeffizientes Verteilzentrum für Amazon - Amazon mietet für 15 Jahre bei DEMIRE - DEMIRE führt Repositionierung des ehemaligen Quelle-Areals erfolgreich fort

Langen, den 10. August 2021.? Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) erzielt einen weiteren Erfolg bei der Repositionierung des LogParks in Leipzig. Auf dem Areal des ehemaligen Quelle-Logistikzentrums zwischen Innenstadt und Leipziger Flughafen wird für Amazon bis Herbst 2022 ein neues Verteilzentrum mit etwa 26.000 m² Nutzfläche zzgl. Stellplätze errichtet. Amazon wird das energieeffiziente, mit KFW-55 Standard geplante Gebäude für 15 Jahre exklusiv anmieten. Der bestehende Mietvertrag mit dem Versandhändler im LogPark über 20.000 m² aus dem Jahr 2020 wird ebenfalls um 15 Jahre verlängert und in das Projekt integriert. Amazon betreibt auf dem Gelände bereits ein modulares Verteilzentrum und plant dort künftig Parkplätze mit Ladestationen für seine elektrischen Lieferfahrzeuge zu errichten. Zudem werden für die Nutzung durch Amazon auf dem insgesamt knapp 340.000 m² großen Grundstück ein eigenes Zufahrtskonzept sowie ein Mitarbeiterparkhaus realisiert. Unter Berücksichtigung des Vertrages mit Amazon steigt der Vermietungsstand auf rund 92 Prozent, der WALT beläuft sich auf rund 6,1 Jahre. Ingo Hartlief, CEO der DEMIRE: "Wir freuen uns, die bewährte Zusammenarbeit mit Amazon weiter ausbauen und festigen zu können. Ebenso freut es mich, dass das ehemalige Hochregallager der Quelle nun einem modernen und energetisch nachhaltigen Verteilzentrum weicht. Das wertet den gesamten LogPark nochmals erheblich auf und führt unsere Repositionierung des Areals konsequent fort." Das Areal liegt in direkter Nachbarschaft zur Messe Leipzig und ist sehr gut an den Nah- und Fernverkehr angebunden. Es besteht Anschluss an die Autobahnen A9, A14, und A38. Der Logistikpark verfügt ferner über einen eigenen Gleisanschluss für den Güter- und Fernverkehr und liegt in unmittelbarer Flughafennähe. ***** Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE - REALize Potential Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potentialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügt zum 31. März 2021 über einen Immobilienbestand von 75 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 1,0 Million Quadratmetern und einem Marktwert von mehr als EUR 1,4 Milliarden. Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. Kontakt:

